Jeremy Renner schreef vlak na ongeluk afscheidsbrief aan familie

Jeremy Renner heeft vlak na zijn sneeuwschuiverongeluk een afscheidsbrief geschreven aan zijn familie. De 52-jarige acteur was bang dat hij een "vreselijke dood" zou sterven. Dart vertelt hij in een interview met ABC, waarvan woensdag een voorproefje is gepubliceerd.

Vlak na het ongeluk dacht Renner dat hij het niet zou overleven. Hij pakte zijn telefoon erbij en schreef daarin enkele notities voor zijn familie. "Als ik daar alleen was geweest, was ik echt een vreselijke dood gestorven. Zeker weten."

Renner raakte op Nieuwjaarsdag zwaargewond door een ongeluk met een sneeuwschuiver. Hij probeerde te voorkomen dat zijn neefje werd geraakt door de sneeuwschuiver en kwam daardoor zelf onder het voertuig terecht.

De acteur brak zo'n dertig botten, liep inwendig borstletsel op en raakte gewond aan zijn benen. Toch zou hij het naar eigen zeggen zo weer doen. "Want dat apparaat ging recht op mijn neefje af." Uiteindelijk was het zijn neef die Renner redde, door snel de hulpdiensten in te schakelen. De acteur werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Inmiddels is Renner, bekend van meerdere Marvel-films en The Hurt Locker, goed hersteld van zijn ongeluk. Binnenkort is hij aanwezig bij een persevenement rond zijn serie Rennervations, die hij heeft gemaakt voor Disney+. Zijn acteerwerkzaamheden heeft hij nog niet opgepakt.