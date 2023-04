Acteurskoppel Elle Fanning en Max Minghella is uit elkaar

Actrice Elle Fanning en acteur Max Minghella zijn niet meer samen. De 24-jarige Fanning vertelt in een interview met Harper's Bazaar dat ze weer vrijgezel is.

Maar de actrice, bekend van haar rollen in Super 8 en The Great, heeft de hoop op liefde niet opgegeven. "Ik ben een romanticus: ik geloof in liefde op het eerste gezicht", zegt de Amerikaanse. "Noem me gek, maar ik geloof in dat soort dingen. Ik heb het gevoel dat het mijn lot is."