Acteurs Kate Bosworth en Justin Long zijn verloofd

Kate Bosworth en Justin Long gaan trouwen. De acteurs bevestigen in de podcast Life is Short with Justin Long dat ze verloofd zijn.

Na de uitreiking van de Oscars in maart ging al het gerucht dat de actrice en de acteur verloofd waren. Bosworth werd toen met een diamanten ring om haar vinger gezien. In de podcast vertellen ze dat Long rond de veertigste verjaardag van Bosworth op één knie is gegaan.

De beslissing om te trouwen kwam "heel natuurlijk" na een therapiesessie, zegt Long. Tijdens die sessie beseften de twee dat ze hun leven met elkaar willen doorbrengen.