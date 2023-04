Jutta Leerdam en YouTuber Jake Paul bevestigen relatie na speculaties

Jutta Leerdam en de Amerikaanse YouTuber Jake Paul hebben maandag met een reeks foto's op Instagram bevestigd dat ze een relatie hebben. Daarmee maken de twee een einde aan alle speculaties van de afgelopen dagen.

Leerdam was eerder samen met oud-schaatser Koen Verweij. De wereldkampioene sprint maakte in augustus vorig jaar bekend dat hun relatie na vijf jaar tot een einde was gekomen.

Haar nieuwe vriend Paul is niet van onbesproken gedrag en wordt in Amerikaanse media regelmatig een 'bad boy' genoemd. De YouTuber wordt gelinkt aan oplichting, was betrokken bij plunderingen in Arizona en is door twee vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.