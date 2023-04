Donny Roelvink krijgt goed nieuws bij eerste controle na kankerdiagnose

Delen via E-mail

De uitslag van de eerste controle die Donny Roelvink heeft laten doen nadat bij hem teelbalkanker werd geconstateerd, is in orde. Dat deelt de zoon van zanger Dries Roelvink maandag op Instagram.

"Mijn eerste controle na mijn diagnose. Alles is in orde", schrijft de realityster bij een foto waarop hij zijn duim omhoogsteekt.

In december liet Roelvink weten dat hij met teelbalkanker kampt. Binnen 24 uur werd een plan van aanpak gemaakt. "Na het horen van een positieve CT-scanuitslag (waar gelukkig geen verdere uitzaaiingen te zien waren) ben ik gelijk onder het mes gegaan", liet hij toen weten. Roelvink onderging een operatie om een van zijn teelballen te laten verwijderen.

Twee weken na de operatie volgde het eerste goede nieuws voor Roelvink: hij hoefde geen chemotherapie te ondergaan. In plaats daarvan adviseerden artsen hem om "waakzaam te wachten". Dat houdt in dat Roelvink om de zoveel tijd "check-ups en echo's" krijgt "om de boel goed in de gaten te houden".