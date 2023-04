Shakira en haar zoons verlaten Barcelona en gaan waarschijnlijk naar Miami

Shakira heeft besloten Barcelona te verlaten. De zangeres is samen met haar zoons vertrokken uit de Spaanse stad waar ze woonde met haar ex Gerard Piqué. Ze gaan zich naar verluidt vestigen in de Amerikaanse stad Miami.

"Ik vestigde me in Barcelona om mijn kinderen stabiliteit te geven. Dezelfde stabiliteit die we nu zoeken in een andere hoek van de wereld met familie, vrienden en de zee", schrijft de 46-jarige artieste op Instagram. "Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de zoektocht naar hun geluk."

"Dank aan iedereen die me opvrolijkte, mijn tranen droogde, me inspireerde en me deed groeien", besluit de zangeres haar bericht.

Shakira en Piqué, die samen twee kinderen hebben, maakten vorig jaar bekend na ruim twaalf jaar uit elkaar te gaan. Na de breuk gingen er geruchten dat de oud-topvoetballer van FC Barcelona was vreemdgegaan. Shakira leek dit te bevestigen in haar nieuwe muziek.