Metejoor en vriendin zijn paar maanden na roddels over vreemdgaan uit elkaar

Het is uit tussen Metejoor en zijn vriendin Britt, meldt de Vlaamse zanger zondag op Instagram . De relatie hing volgens juicevlogger Yvonne Coldeweijer afgelopen najaar al aan een zijden draadje, omdat Metejoor een affaire met de Nederlandse K3-zangeres Julia Boschman had.

"Na vele prachtige jaren en het delen van ontelbare mooie momenten, moet ik jullie met heel veel pijn in het hart meedelen dat Britt en ik afscheid nemen van elkaar als koppel", schrijft Metejoor, wiens echte naam Joris van Rossem is.

"Hopelijk gunnen jullie ons onze privacy en krijgen we, alsjeblieft, tijd om dit in alle rust te verwerken. We zullen verder dan ook geen interviews of reacties hierover geven. Alvast bedankt dat jullie dit respecteren."