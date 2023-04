The Big Bang Theory-actrice Kaley Cuoco bevallen van dochtertje

Kaley Cuoco is bevallen van haar eerste kind. De Amerikaanse actrice, die te zien was in onder meer de serie The Big Bang Theory, maakt op Instagram bekend dat ze een dochter heeft gekregen.

Het meisje is op 30 maart geboren en heet Matilda Carmine Richie. "Het nieuwe licht in ons leven! We zijn dolblij en dankbaar voor dit kleine wonder", schrijft de 37-jarige actrice.