Neil Diamond had vijf jaar nodig om Parkinson-diagnose te accepteren

Neil Diamond kan eigenlijk nu pas accepteren dat hij in 2018 de diagnose Parkinson kreeg . Dat vertelt de zanger in een fragment van het Amerikaanse tv-programma CBS Sunday Morning dat zondag wordt uitgezonden.

"Ik denk dat het besef pas de laatste paar weken is gekomen. Ik vind het niet leuk, maar dit is hoe ik ben. Dit is wat ik moet accepteren", zegt de 82-jarige zanger in het fragment dat vrijdag is gedeeld. "Ik ben bereid dat te doen. Dit is waar ik mee moet leven en ik moet er het beste van maken. En dat doe ik ook."