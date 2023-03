Smaadzaak van halfzus tegen Meghan is geseponeerd

De smaadzaak die Samantha Markle tegen haar halfzus Meghan had aangespannen, is geseponeerd. De rechter in Florida heeft vrijdag geoordeeld dat de zaak van Samantha berust op een "mening" - en daarvan kan je niet aantonen dat deze waar of onwaar is.

Markle klaagde haar halfzus aan om uitspraken uit haar interview met Oprah Winfrey in 2021. De vrouw van prins Harry zei daarin onder meer dat ze is "opgegroeid als enig kind".

Haar halfzus noemde dat "valse en kwaadaardige leugens" en beweert dat haar reputatie daardoor is beschadigd. Ze eiste een schadevergoeding van 75.000 dollar (ruim 68.000 euro).