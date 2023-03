Wesley Sneijder niet aan het daten in hoop op hereniging met Yolanthe Cabau

Wesley Sneijder blijft hopen dat hij weer samen komt met zijn ex Yolanthe Cabau. In Open Kaart vertelt de oud-voetballer dat dit de reden is dat hij zich niet echt openstelt voor een relatie met een andere vrouw.

"Ik heb geen zin om te daten, om me vast te binden aan iemand", zegt Sneijder. "Omdat ik toch dat gevoel heb van: wie weet komt het goed. Dat zou het mooiste zijn wat er is."

Vlak na het einde van hun huwelijk, in 2019, was Sneijder naar eigen zeggen erg bezig om hun relatie weer te herstellen. "Maar nu heb ik het besef dat het belangrijk is om los te laten, om vervolgens iets op te bouwen."

De twee oud-geliefden hebben nog altijd "fantastisch contact". "Als er dingen spelen, dan vraag ik haar om advies, of andersom. We kennen elkaar het beste. Dat zal ook blijven als we een nieuwe relatie hebben."

Sneijder hoopt dat er alsnog iets kan ontstaan uit hun goede contact. "Ik ben nu lekker aan het leven. Misschien gebeurt het", waarmee hij doelt op een hereniging met Cabau. "Of ik krijg met iemand anders een relatie. Dan is dat ook mooi."

'Yolanthe blijft mijn grote liefde'

De oud-voetballer zou het "pijnlijk" vinden als de actrice een nieuwe relatie krijgt. "Maar ook dat heb ik geaccepteerd. Ik zou het niet leuk vinden, maar zij andersom ook niet. We zijn zo lang met elkaar geweest, hebben lief en leed gedeeld. Dat stukje houden van is er nog steeds. Ze blijft mijn grote liefde."

Sneijder en Cabau (allebei 38) waren sinds mei 2009 samen en trouwden in juli 2010 in het Italiaanse Siena. Samen hebben ze een zoon: Xess Xava (7). Sneijder heeft met zijn jeugdliefde Ramona nog een zoon: Jessey (16).