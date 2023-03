Gwyneth Paltrow wint zaak rond skiongeluk: actrice is onschuldig volgens jury

Gwyneth Paltrow heeft donderdag een rechtszaak rondom een ongeval op een skipiste in 2016 gewonnen. Terry Sanderson beweerde dat de actrice tegen haar was aangebotst. Maar de jury oordeelde unaniem dat Paltrow onschuldig is.

De rechter buigt zich op een later moment over de juridische kosten. Paltrow vindt dat Sanderson hiervoor moet opdraaien. Volgens de advocaten van Paltrow is er bewijs dat de man tegen háár was aangebotst op de Amerikaanse skipiste. Bovendien zou hij de medische klachten waarvan hij de actrice de schuld gaf, al vóór de botsing hebben gehad.

Sanderson beweerde dat hij vier gebroken ribben en blijvende psychische schade aan het incident heeft overgehouden. Hij eiste bijna 3,3 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro) van Paltrow. Later werd dat bedrag bijgesteld naar 300.000 dollar, het maximale bedrag dat hij van de rechter mocht eisen.

Zaak trok veel media-aandacht

In 2019 startte de man zijn rechtszaak tegen de Shakespeare in Love-actrice. Paltrow diende op haar beurt een tegenvordering in van een symbolische 1 dollar (92 eurocent), plus de vergoeding van de juridische kosten.

In Amerikaanse media was er veel aandacht rond de zaak. Beide partijen schetsten namelijk een compleet ander beeld van het incident.