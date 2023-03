Peter Pannekoek steunt Theo Maassen: 'Driejarige peuters ook bij mij niet welkom'

Peter Pannekoek heeft zijn steun betuigd aan zijn collega Theo Maassen, die afgelopen week een peuter de zaal uit stuurde tijdens een optreden in Antwerpen. "Ook bij mij zijn driejarige peuters niet welkom."

"Ik wil geen publiek van mijn lengte. Kinderen is wat je krijgt als je 'Lentekriebels' afschaft", zei Pannekoek donderdag in De Avondshow met Arjen Lubach.

In de voorstelling reflecteert Pannekoek op de vraag wat je als mens achterlaat in dit leven. Het is zijn eerste show na de oudejaarsconference die hij in 2021 maakte.