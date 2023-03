Jutta Leerdam na dagenlange geruchten zoenend gezien met YouTuber Jake Paul

"Genoeg over Jake Paul. Wie is die vrouw in de groene jurk?" Die vraag werd de afgelopen dagen massaal gesteld op TikTok. Ruim 700.000 keer werd de video gedeeld waarin YouTuber Paul en schaatsster Jutta Leerdam (die vrouw in die groene jurk) te zien zijn. Geruchten dat de twee het wel erg goed met elkaar kunnen vinden, gaan al langer. Maar nu zijn ze ook echt zoenend gezien door TMZ

De oplettende Instagrammer had al een vermoeden dat er iets speelde tussen de twee: eind vorig jaar gingen Leerdam en Paul elkaar volgen. Op zich niets vreemds, want beroemdheden volgen elkaar wel vaker. Maar de YouTuber volgt slechts zo'n 270 mensen, tegenover ruim 22 miljoen mensen die zijn account volgen. Het bleef lange tijd bij geruchten, want samen werden ze niet gezien. Tot deze maand.

Op diverse video's die op TikTok zijn gedeeld, zijn de twee samen te zien. En Leerdam deelde zelf ook al dat ze op pad is met Paul. De YouTuber heeft een succesvolle podcast en daar is de meervoudig wereldkampioene binnenkort in te horen.

Paul is YouTuber en sinds een paar jaar professioneel bokser. Paul begon op de app Vine, waar hij al snel vijf miljoen volgers en zo'n twee miljard views bij elkaar wist te sprokkelen met zijn korte video's. Hij kwam onder contract bij Disney. Maar nadat Paul meermaals in aanraking was gekomen met de politie, zag het entertainmentconcern af van een verdere samenwerking.

De 26-jarige YouTuber wordt in Amerikaanse media regelmatig een 'bad boy' genoemd. Hij wordt in verband gebracht met oplichting, was betrokken bij plunderingen in Arizona en is door twee vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

0:17 Afspelen knop Jutta Leerdam samen gezien met Jake Paul in Miami

Leerdam was tot augustus vorig jaar nog samen met Koen Verweij. Via Instagram liet ze weten dat ze haar relatie met de oud-schaatser na vijf jaar had beëindigd. "Ik ben Koen dankbaar voor de mooie jaren die we samen hebben gehad. Toch heb ik onlangs de beslissing gemaakt om een punt achter onze relatie te zetten. We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste."

Het idee was dat Leerdam zich volledig zou gaan richten op haar carrière. Dat schreef ze in augustus nog. En sinds de breuk is ze ongeslagen op de 1.000 meter. Maar nu het schaatsseizoen officieel over is, heeft de 24-jarige Leerdam tijd voor zichzelf.

Officieel speelt er nog niks tussen Leerdam en Paul: ze hebben hun relatie nog niet bevestigd. Op die ene foto voor promotie van de podcast na, hebben de twee ook nog geen beelden samen gedeeld op sociale media. Maar ze trekken veel met elkaar op: in hun Instagram Stories komen dezelfde locaties en mensen voorbij.

Leerdam zal ondertussen hopen dat de roddelkanalen haar een beetje met rust laten. Ze vindt het erg lastig dat er zoveel aandacht is voor haar liefdesleven, vertelde ze na de breuk met Verweij. "Maar als er dingen om mij heen gebeuren, ga ik heel erg in de focusmodus voor mijn sport."