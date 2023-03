Tory Lanez in beroep tegen oordeel dat hij Megan Thee Stallion beschoot

Delen via E-mail

Tory Lanez legt zich er niet bij neer dat hij in december schuldig werd bevonden aan het beschieten van Megan Thee Stallion. De Canadese rapper gaat in beroep omdat hij vindt dat de aanklagers niet-relevante bewijsstukken hebben aandragen, meldt nieuwssite TMZ

Daarnaast zou een interview van aanklagers met getuige Kelsey Harris, de ex van Lanez én de beste vriendin van Megan Thee Stallion, invloed hebben gehad op het juryoordeel. Zij nam haar woorden later grotendeels terug.

Het incident vond plaats in 2020, nadat Megan Thee Stallion ruzie had gekregen met Lanez en Harris. Lanez zou vervolgens op de voeten van Megan Thee Stallion hebben geschoten. Advocaten van Lanez probeerden de jury ervan te overtuigen dat niet hij, maar Harris had geschoten.