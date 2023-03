Oranje-international Stefan de Vrij voor het eerst vader geworden

Delen via E-mail

Stefan de Vrij is dinsdag voor het eerst vader geworden. De 31-jarige Oranje-international en zijn vriendin Doina Turcanu hebben een zoon gekregen, meldt zijn vriendin woensdag op Instagram

De 59-voudig international De Vrij maakte deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels. Tijdens de interlandperiode keerde De Vrij in overleg met bondscoach Ronald Koeman eerder huiswaarts vanwege de aanstaande bevalling.

De Vrij en Turcanu leerden elkaar kennen toen de voetballer in Italië ging spelen. De verdediger speelt sinds 2018 voor de Serie A-club Internazionale. Turcanu is model en komt uit Moldavië. Het stel woont samen in Milaan.