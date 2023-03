Carlo Boszhard neemt rust vanwege enkelblessure

Carlo Boszhard moet het rustig aan doen. De presentator is door zijn enkel gegaan en ligt met zijn been omhoog, schrijft hij in zijn column voor Televizier.

Boszhard en zijn partner Herald zitten midden in een verbouwing. Tijdens het schoonmaken gaat het mis. "Bam! Daar lig ik, dwars door mijn enkel heen... alweer! Mijn rechterenkel is instabiel en daar lig ik kermend van de pijn op het afdekzeil", schrijft de 53-jarige presentator.

De tv-maker gaat naar eigen zeggen drie keer per maand door zijn enkel. Maar dat is niet het enige medische probleem waar hij mee kampt. "Ook het hart is in onze familie zwak", zegt Boszhard, die eerder deelde dat hij last heeft van hartproblemen.

"Ik voel de laatste tijd weer druk en ook dat is een teken van: stop, rust. Ik ben op een leeftijd dat ik goed naar mezelf moet luisteren en lig dus met het been omhoog."