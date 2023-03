Jeremy Renner pakt werkzaamheden voorzichtig op na sneeuwschuifongeluk

Jeremy Renner zal vier maanden na zijn zware ongeluk voor het eerst weer in het openbaar verschijnen. De acteur is op 11 april in Los Angeles aanwezig bij een evenement rond zijn eigen serie voor Disney+.

Rennervations was al klaar toen Renner op Nieuwjaarsdag ernstig gewond raakte bij een ongeluk met een sneeuwschuiver.

In de vierdelige serie reist de acteur, bekend van onder meer zijn rol als Hawkeye in meerdere Marvel-films, langs verschillende kleine gemeenschappen. Daar verbouwt hij speciale voertuigen waar die gemeenschappen van afhankelijk zijn.

Op 11 april is de serie te zien in het Regency Village Theatre in Los Angeles, met daarbij een live Q&A-gedeelte. Daarna is er een feest met Rennervations als thema.

Bij het ongeluk in januari probeerde Renner te voorkomen dat zijn neef werd geraakt door een sneeuwschuiver. Hierdoor kwam hij zelf onder het voertuig terecht. De acteur brak in totaal zo'n dertig botten en liep inwendig borstletsel op.