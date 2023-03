Prins Harry beweert in afluisterzaak dat zijn familie informatie achterhield

Delen via E-mail

De Britse koninklijke familie heeft informatie achtergehouden voor prins Harry. Dat beweerde de Britse prins dinsdag in de rechtbank van Londen, waar hij samen met enkele andere bekende Britten tegenover uitgever Associated Newspapers staat.

Harry heeft de zaak samen met onder anderen zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley aangespannen. De drie beweren dat de maker van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail hun privacy heeft geschonden door onder meer hun telefoons af te luisteren.

In een verklaring schrijft de hertog van Sussex dat hem werd verteld dat hij de regels van zijn familie moest accepteren en dat hij nooit moest klagen over de omgang met de pers. "Het instituut (de familie) heeft zonder twijfel lange tijd informatie over het hacken van mijn telefoon voor mij achtergehouden."