Een derde Meiland-biografie van Jan Dijkgraaf: 'Maxime is opmerkelijk volwassen'

In navolging van vader Martien en moeder Erica komt nu ook Maxime Meiland met een eigen biografie. Jan Dijkgraaf mocht de levensverhalen van alle drie op papier zetten. De realityster laat in haar boek een andere kant van zichzelf zien, zegt de journalist. "Heel anders dan in Chateau Meiland."

"Ze hebben het hart op de tong", vertelt Dijkgraaf over de familie Meiland. En daarin verschillen ze van beroemde collega's. "Veel bekende Nederlanders onderhandelen voor hun biografie wat er wel en niet in mag. Ze praten met een handrem, bewaken hun imago. Maar daar is bij deze familie absoluut geen sprake van."

Ook met de 27-jarige Maxime, die donderdag haar boek Maxime: Misbruikt, ontspoord en nu... gelukkig! uitbrengt, zat Dijkgraaf vele uren rond de tafel. In haar biografie vertelt de realityster over haar ervaringen met seksueel misbruik, welke invloed die op haar leven hebben gehad en hoe ze die achter zich heeft gelaten.

Er waren 60.000 woorden nodig om het verhaal van Maxime samen te vatten. "Ik steek er redelijk wat tijd in, omdat je weet dat het een bestseller wordt", vertelt Dijkgraaf.

Voordat Dijkgraaf de Meilandjes interviewt, voert hij een voorgesprek waarin ze hun levensverhaal beknopt kunnen vertellen. "Op basis daarvan maak ik een opzet. Ik stel daarbij vragen op, ik ga heel gestructureerd te werk. Ik wil alles weten. En omdat je elkaar kent en vertrouwt, vertellen ze ook alles."

Dijkgraaf vindt het "een genot" om boeken met de Meilandjes te maken. "Bij het boek van Maxime is dat minder, vanwege het gevoelige onderwerp. Maar het is vooral zo leuk omdat ze zo open zijn. En daarnaast kunnen we heel goed met elkaar opschieten."

'Dit boek is niet lachen, gieren, brullen'

De schrijver leerde de familie kennen toen hij met zijn vrouw een weekend doorbracht in Chateau Marillaux, de Franse bed and breakfast die de Meilandjes tot een paar jaar geleden runden. Martien Meiland zei dat Dijkgraaf zijn biografie mocht schrijven, als hij ooit zijn levensverhaal wilde uitbrengen. Inmiddels zijn ze drie boeken én een hechte vriendschap verder.

Ook is er een gezamenlijk bedrijf: de familie geeft de boeken in eigen beheer uit. En dus richtten ze samen met Dijkgraaf een uitgeverij op. De journalist bezit 42 procent van de aandelen van uitgeverij Osjato (afgeleid van eau chateau), Erica Renkema 58 procent.

Van Martiens biografie zijn inmiddels ruim 150.000 exemplaren verkocht. Erica's boek kwam tot de helft. "Maxime zal daar tussenin zitten", verwacht Dijkgraaf. "Haar fans willen het lezen. Maar ze wil vooral jonge vrouwen helpen met het boek. Ze wil dat zij gelijk aangifte doen als ze te maken krijgen met sexting of verkrachting. Ze wil hen behoeden voor nog meer ellende."

Dijkgraaf noemt Maxime "opmerkelijk volwassen". "Heel anders dan in de serie. In tegenstelling tot in Chateau Meiland is het in dit boek niet lachen, gieren, brullen."

Jan Dijkgraaf bij de presentatie van het boek van Martien Meiland. Foto: ANP

Er komt nog een Chateau Meiland-boek

Maxime is voorlopig de laatste Meilandjes-biografie die verschijnt. "Er komt geen biografie over Montana (de oudste dochter, red.) of de honden", grapt Dijkgraaf. Wel willen hij en de familie biografieën van andere bekende Nederlanders gaan uitgeven via Osjato. Wie er op de verlanglijst staan, wordt niet gedeeld. "Het criterium is dat het een bestseller moet worden."

Er wordt wel al gewerkt aan een achter-de-schermenboek over Chateau Meiland. De realityserie is sinds 2019 een succes op tv. Maar dat boek zien we voorlopig niet in de winkel. "Dat gaan we pas uitbrengen als de serie eindigt", zegt Dijkgraaf. "Het idee is om de levensloop van de Meilandjes als realitysterren op papier te zetten. En voorlopig gaat de serie nog wel even door."

Miljonairs zijn Dijkgraaf en de familie Meiland niet geworden van de boeken, zoals verschillende media meldden. Dijkgraaf benadrukt dat het bij de genoemde bedragen om omzet gaat en dat het geld niet in zijn zakken verdwijnt. Het verdiende geld wordt voor een groot deel in het bedrijf gestoken.