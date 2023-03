Harry Styles zoenend op beeld: het (niet zo) verborgen liefdesleven van de zanger

Harry Styles maakt er zelf geen woorden aan vuil, maar hordes fans én de (roddel)pers zijn gefascineerd door zijn liefdesleven. Eerder deze week zoende de zanger op straat in Tokio met Emily Ratajkowski en de beelden gingen al snel de hele wereld over. Ook zijn eerdere romances waren regelmatig onderwerp van gesprek.

Styles is in 2011 nog maar net doorgebroken als hij zijn eerste veelbesproken relatie met een beroemde vrouw krijgt. De dan zeventienjarige artiest is een paar maanden samen met de Britse presentatrice Caroline Flack.

De twee leren elkaar kennen bij The X Factor, de show waar Styles auditie doet en ook zijn medebandleden uit One Direction leert kennen. Flack is veertien jaar ouder, wat haar behoorlijk wat kritiek oplevert. Lang houdt de relatie niet stand.

Eind 2012, als Styles achttien jaar oud is, datet hij enkele maanden met collega Taylor Swift. De twee worden regelmatig samen in het openbaar gezien, maar de relatie strandt begin 2013 alweer. Swift en Styles kunnen het tien jaar later nog steeds goed vinden: de twee worden bij awardshows regelmatig vrolijk kletsend gezien.

Styles werd in 2012 regelmatig samen gezien met Taylor Swift. Foto: Getty Images

Door de jaren heen wordt Styles meermaals gelinkt aan model Kendall Jenner, halfzus van Kim Kardashian. De twee worden eind 2013 voor het eerst samen gezien, maar pas in 2015 lijken ze ook echt iets te hebben.

Zelf bevestigen ze de relatie niet, zoals Styles eigenlijk nooit doet. Net als met Swift blijft de zanger goed bevriend met Jenner.

Tussendoor wordt Styles nog in verband gebracht met modellen als Nadine Leopold, Georgia Fowler en Camille Rowe. Met Rowe is hij van 2017 tot 2018 samen.

Doet Styles aan queer baiting? Styles doet geen uitspraken over zijn seksuele geaardheid. Hij wordt er regelmatig van beticht dat hij aan queer baiting doet. Die term verwijst naar mensen die expres geheimzinnig doen over hun seksuele oriëntatie om zo in de smaak te vallen bij (en meer geld te verdienen aan) fans uit de lhbtiq+-gemeenschap. Mensen beschuldigen Styles ervan te doen alsof hij niet hetero is, terwijl hij enkel met vrouwen datet. Styles reageerde hier vorig jaar op in een interview met Rolling Stone. "Mensen zeggen soms dat ik alleen publiekelijk met vrouwen ben geweest, maar ik vind niet dat ik ooit publiekelijk met wie dan ook ben geweest. Als een fotograaf een foto van jou maakt met iemand, betekent dat nog niet dat je ervoor kiest een publieke relatie aan te gaan."

Eind 2020 wordt bekend dat Styles een hoofdrol gaat spelen in de film Don't Worry Darling, die wordt geregisseerd door Olivia Wilde. Niet veel later maakt Wilde bekend te gaan scheiden van acteur Jason Sudeikis. Al snel wordt de regisseur dan hand in hand gezien met Styles: het begin van een veelbesproken romance.

Bronnen stellen dat Wilde al samen was met Styles voordat haar huwelijk tot een (officieel) einde was gekomen. En er is (opnieuw) veel kritiek op het leeftijdsverschil tussen Wilde en Styles: zij is tien jaar ouder.

Beide sterren houden de lippen stijf op elkaar als hen gevraagd wordt of ze inderdaad verliefd op elkaar zijn. In een interview met Vogue zegt de regisseur wel dat ze "gelukkiger is dan ooit tevoren". Ook Styles bekent in meerdere interviews "zeer gelukkig" te zijn.

Het stel wordt regelmatig samen hand in hand gezien, op straat of in een restaurant. Tot november 2022: meerdere bronnen in Hollywood melden dat het voorbij is. Er zou geen sprake zijn van ruzie. "Ze bevinden zich gewoon in verschillende levensfases", zeggen die bronnen.

Wellicht dat Styles wat dat betreft beter past bij Ratajkowski. Het model heeft al een huwelijk achter de rug en heeft een tweejarige zoon, maar ze is ongeveer even oud en reist net als Styles regelmatig de wereld rond. De twee zijn afgelopen weekend zoenend in Tokio gezien.