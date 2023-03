Elijah Wood onthult dat hij veertien maanden oude dochter heeft

Elijah Wood is in het geheim vader geworden van een tweede kind. Het meisje is inmiddels veertien maanden oud, vertelt de acteur maandag in The Wall Street Journal

"We hebben een driejarige zoon en een veertien maanden oude dochter. En ze maakt ons vrij vroeg wakker", zegt Wood. Het is voor 't eerst dat de 42-jarige acteur vertelt dat hij en zijn partner Mette-Marie Kongsved twee kinderen hebben.

Wood, voornamelijk bekend als Frodo in The Lord of the Rings-filmreeks, en de Deense filmproducent maakten de geboorte van hun eerste kind ook niet meteen wereldkundig. Wel kondigde de acteur destijds zelf aan dat hij vader zou worden.