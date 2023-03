Edwin Spee, weduwnaar van Bibian Mentel, gaat trouwen met zijn vriendin

"Ze heeft ja gezegd", schrijft hij bij het filmpje. In de video is te zien hoe Spee op één knie gaat en zijn vriendin verrast. Het stel is ongeveer anderhalf jaar samen.

Spee was getrouwd met Mentel toen zij in maart 2021 overleed aan de gevolgen van botkanker. Ze was drievoudig paralympisch kampioene snowboarden en viervoudig wereldkampioene parasnowboarden. In september 2021 maakte Spee bekend opnieuw de liefde te hebben gevonden. "Liefde is onvoorspelbaar", schreef hij toen.