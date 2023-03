Harry Styles en model Emily Ratajkowski zoenend in Tokio gezien

De relatie van zowel Styles als Ratajkowski strandde vorig jaar. De zanger, bekend van hits als As It Was en Watermelon Sugar, was tot november samen met actrice en regisseur Olivia Wilde. Styles had een rol in haar film Don't Worry Darling.

Styles was afgelopen weekend in Japan voor zijn wereldtournee Love On Tour. Die gaat in mei verder met een aantal optredens in Denemarken. In juni staat hij drie avonden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.