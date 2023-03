Gordon trouwt al in najaar met nieuwe vriend Gavin: 'Zo lang op gewacht'

Gordon is door zijn vriend Gavin Rozario ten huwelijk gevraagd. "Gisteren, tegen al mijn verwachtingen in, ging mijn vriend op zijn knie om me ten huwelijk te vragen", schrijft de 54-jarige zanger en presentator zondag op Instagram.

"En nu kon ik niets anders zeggen dan ja", vervolgt hij. "In alles weet hij bij mij de juiste snaar te raken en mij de liefde te geven waar ik zo naar verlangd heb", gaat Gordon door, die naar eigen zeggen ook sprakeloos en emotioneel is. "Omdat ik hier zo lang op heb gewacht."

De presentator kan naar eigen zeggen niet goed uitleggen hoe hij zich voelt. "En ik kan niet stoppen met huilen van geluk en vreugde. Ik heb lang moeten wachten en het van ver moeten halen, maar het was het allemaal waard."

Het huwelijk tussen Gordon en Rozario vindt in het najaar plaats. Dat heeft de manager van de presentator bevestigd na berichtgeving van Shownieuws. Gordon en zijn vriend zoeken momenteel een geschikte datum. Na het huwelijk verhuist Rozario naar Dubai, waar Gordon al een tijd woont.

Gordon zocht eerder de liefde met tv-show

Eerder ging de zanger in het tv-programma Gordon Gaat Trouwen al op zoek naar de liefde. In de laatste uitzending zou Gordon trouwen, maar uiteindelijk zag hij er toch van af. "Omdat ik niets voelde voor mijn toekomstige echtgenoot."

Gordon en zijn vriend zijn inmiddels bijna drie maanden samen. Twee maanden geleden deelde hij voor het eerst een foto van de 24 jaar jongere Rozario. De twee hebben elkaar leren kennen in Zuid-Afrika.