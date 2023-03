Daniel Radcliffe en vriendin Erin Darke verwachten eerste kindje

Delen via E-mail

Daniel Radcliffe, de acteur die Harry Potter speelde, wordt vader. Hij en zijn vriendin, de Amerikaanse actrice Erin Darke, verwachten hun eerste kindje samen. Dat meldt de Britse tabloidkrant The Sun.

"Daniel is zo enthousiast dat hij vader wordt", meldt een bron aan The Sun. "Zijn relatie met Erin is heel bijzonder en iedereen denkt dat ze geweldige ouders zullen worden." Ook een woordvoerder van Darke zou het nieuws hebben bevestigd aan de tabloid.