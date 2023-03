Acteur Daniel Radcliffe en vriendin Erin Darke verwachten eerste kindje

Daniel Radcliffe, de acteur die Harry Potter speelde, wordt vader. Hij en zijn vriendin, de Amerikaanse actrice Erin Darke, verwachten hun eerste kindje samen. Dat meldt de Britse tabloidkrant The Sun.

"Daniel is zo enthousiast dat hij vader wordt", meldt een bron aan The Sun. "Zijn relatie met Erin is heel bijzonder en iedereen denkt dat ze geweldige ouders zullen worden." Ook een woordvoerder van Darke zou het nieuws hebben bevestigd aan de tabloid.

Het stel ontmoette elkaar tijdens de opnames voor de film Kill Your Darlings (2013), waarin zij allebei te zien zijn.

De Britse acteur was van zijn 12e tot zijn 23e het middelpunt van de grootste filmhype aller tijden. De Potter-reeks leverde wereldwijd miljarden op en zijn hoofdrol maakte Radcliffe één van de best betaalde sterren aller tijden. Maar het succes van acht Potter-delen besloot de acteur een andere weg in te slaan.

Hij concentreerde zich meer op toneel - zowel op Broadway als West End oogstte hij veel lof - en televisie. Radcliffe kiest doorgaans voor rollen die mijlenver van de bebrilde tovenaar afstaan. Zo speelde hij in Kill Your Darlings een gedrogeerde homoseksuele schrijver.

Interesse in een rentree als Potter heeft Radcliffe niet, al blijven de geruchten wel om hem heen zoemen, vertelde hij afgelopen jaar. Producent Warner organiseerde toen een reünie omdat het twintig jaar geleden was dat de eerste film uitkwam.

"Dat ik zo heb kunnen genieten van de reünie komt omdat Harry Potter geen onderdeel meer is van mijn dagelijkse leven", zei Radcliffe tegen de New York Times. "Ik ben blij waar ik nu ben in mijn leven. Weer een nieuwe film zou een grote verandering in mijn leven zijn."