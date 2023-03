Reese Witherspoon gaat scheiden na huwelijk van bijna twaalf jaar

Reese Witherspoon en haar man Jim Toth gaan scheiden. De Amerikaanse actrice en de talentenmanager waren op enkele dagen na twaalf jaar getrouwd.

"We hebben wat persoonlijk nieuws te delen...", schreef het stel in een persoonlijke verklaring die in handen is van het Amerikaanse tijdschrift People. "Het is met veel zorg en aandacht dat we de moeilijke beslissing hebben genomen om te scheiden. We hebben samen zoveel prachtige jaren genoten en gaan vooruit met diepe liefde, vriendschap en wederzijds respect voor alles wat we samen hebben gecreëerd."