Selena Gomez roept volgers op om Hailey Bieber niet meer te bedreigen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Selena Gomez roept haar volgers op Instagram op om Hailey Bieber, de vrouw van haar ex Justin Bieber, niet meer te bedreigen. De actrice wil dat de online haat tegen het model stopt.

"Hailey Bieber heeft mij laten weten dat ze doodsbedreigingen heeft ontvangen en online haat ervaart", schrijft Gomez vrijdag. "Dit is niet waar ik voor sta. Niemand zou gehaat of gepest moeten worden. Ik heb me altijd hard gemaakt voor vriendelijkheid en ik wil echt dat dit ophoudt."