Lewis Capaldi lijdt aan evenwichtsstoornis: 'Dacht dat ik doodging'

Lewis Capaldi heeft last van de evenwichtsstoornis vertigo. Dat vertelde de 26-jarige Schotse zanger tijdens een bezoek aan Glasgow, waar hij aanwezig was om over zijn Netflix-documentaire te praten.

"Ik leef, maar de afgelopen tijd ging het niet zo goed met mij", zei de artiest. "Ik ga niet dood, dus dat is goed. Een paar dagen lang dacht ik dat dat wel het geval zou zijn, maar gelukkig ben ik nu hier." Capaldi vertelde ook dat hij leert om te gaan met "dit probleem".

Bij vertigo, ook wel draaiduizeligheid genoemd, zie je alles om je heen draaien. Je kunt ook het gevoel hebben dat je zelf ronddraait terwijl je toch stilligt of zit. Draaiduizeligheid wordt veroorzaakt door een verstoring van het evenwichtsorgaan.