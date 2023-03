Actrice Sarah Chronis bevallen van dochter Nimué

Sarah Chronis, bekend van onder meer de serie Nieuwe Buren, is voor de tweede keer moeder geworden. De actrice laat donderdag via Instagram weten dat haar dochter luistert naar de naam Nimué Rumi Katarina.

Chronis is met haar pasgeboren dochter in haar armen op een foto te zien. "Ze is het wachten meer dan waard. Zo dankbaar en trots dat ze er is. Er is weer een deurtje opengegaan van geluk en liefde", schrijft de actrice, die een relatie met acteur Kay Greidanus heeft.

Chronis maakte in oktober bekend in verwachting te zijn van haar tweede kind. Op Instagram deelde zij toen een foto waarop ze haar buik vasthield. In het bijschrift schreef ze: "Babygirl on the way."