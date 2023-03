Peter Gillis stapt naar rechter vanwege dwangsom van 1 miljoen euro

Peter Gillis stapt naar de rechter omdat hij het niet eens is met een dwangsom van 1 miljoen euro. Die legde de gemeente Peel en Maas hem woensdag op vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten op zijn vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo.

De realityster tekende eerder al bij de gemeente bezwaar aan tegen de dwangsom, maar die wees dat af. Gillis wil de kwestie nu bij de rechter voorleggen, laat hij in een reactie aan Shownieuws weten. Die ruimte is er, zo werd bij de bekendmaking van de dwangsom al bekend.

Ook tegen deze dwangsom kan de realityster van SBS6 bezwaar maken. Het is onduidelijk of hij dat gaat doen.

"De eerdere dwangsom had niet het gewenste effect", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Daarom hebben we het nieuwe bedrag verhoogd van 250.000 naar 300.000 euro. Dat kan maximaal vier keer gebeuren, na elke controle waaruit blijkt dat hij nog steeds in overtreding is. De hele procedure begint dan weer van voren af aan."