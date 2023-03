Oscarwinnaar Aaron Sorkin heeft beroerte gehad, is direct gestopt met roken

Aaron Sorkin heeft in november een beroerte gehad. Direct daarna heeft de 61-jarige scenarist besloten de sigaretten voorgoed af te zweren. Dat zegt hij in The New York Times

De Oscarwinnaar kan nog steeds niet proeven en kon tot voor kort zijn eigen naam niet meer schrijven. Ook kon hij ruim een maand niet goed praten. Volgens een arts was zijn bloeddruk veel te hoog en is het een wonder dat Sorkin nog leeft. "Het was vooral een wake-upcall", vertelt de scenarist.

"Ik dacht dat ik zo iemand was die kon eten en roken wat hij wilde, zonder dat ik er last van zou krijgen. Man, ik had het goed mis." Sorkin rookte al stevig sinds de middelbare school, maar is nu direct gestopt. Volgens hem hoorde een sigaret altijd bij het schrijven. "Net als een pen."

De scenarist schrijft met de hand, maar dat is lastiger geworden sinds zijn beroerte. "Ik heb even gedacht dat ik nooit meer zou kunnen schrijven. Maar laat me heel duidelijk zijn: het gaat prima met me. Je moet niet denken dat ik niet meer kan werken."

Sorkin twijfelde eerst of hij het nieuws over zijn beroerte wel naar buiten wilde brengen. Maar hij vindt het belangrijk om bewustzijn te creëren. "Als hierdoor één persoon stopt met roken, is het al nuttig geweest."