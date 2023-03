Hollywood-veteraan Dick Van Dyke gewond na eenzijdig auto-ongeluk

Dick Van Dyke is betrokken geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk in Malibu (Californië). De 97-jarige Amerikaanse komiek en acteur is tegen een hek gereden.

Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder TMZ.

Van Dyke heeft mogelijk een hersenschudding opgelopen, maar maakt het verder goed.

Volgens TMZ gingen plaatselijke agenten af op een melding van een eenzijdig ongeluk. De acteur zou met een bloedende neus en mond achter het stuur hebben gezeten en werd ter plekke behandeld. Hij zou niet naar het ziekenhuis hebben willen gaan.

De Hollywood-veteraan is mogelijk de controle over zijn auto verloren vanwege gladheid op de weg. De straten van Los Angeles waren nat door de regen. Van Dyke is na het ongeluk door iemand opgehaald en naar huis gebracht.