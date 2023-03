Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Italiaanse zangeres en presentatrice Laura Pausini is getrouwd met muzikant Paolo Carta. Foto's van de ceremonie verschenen woensdag op de Instagram-pagina van de 48-jarige Pausini.

De bruiloft vond plaats in Rome. De dochter van Pausini en Carta, Paola, was het bruidsmeisje voor het kersverse echtpaar.

Het nieuws over de trouwerij op sociale media volgde een paar uur nadat weekblad DiPiù de huwelijkspapieren had gepubliceerd. Die waren al te zien op de website van de gemeente Rome.

Pausini scoorde in de jaren negentig hits als La Solitudine en Strani Amori. Ze is een van de succesvolste Italiaanse artiesten in Nederland.