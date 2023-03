Gwyneth Paltrow voor de rechter: skiede ze zó wild dat ze een botsing veroorzaakte?

Gwyneth Paltrow moet deze week voor de rechter verschijnen. De actrice zou zeven jaar geleden tijdens het skiën tegen iemand zijn aangebotst. In plaats van de man te helpen, zou ze vrolijk door zijn geskied. De man eist miljoenen van Paltrow, maar de actrice beweert op haar beurt juist dat de botsing werd veroorzaakt door de man.

De nu 50-jarige Paltrow en Terry Sanderson (inmiddels 71) botsten in 2016 op elkaar tijdens een skivakantie in de Amerikaanse staat Utah. De schuld van de actrice, beweert Sanderson. "Ze was wild aan het skiën en botste keihard tegen me aan. Ik raakte buiten bewustzijn."

Volgens de gepensioneerde optometrist veroorzaakte het incident hersenschade, vier gebroken ribben en wat andere verwondingen. Maar wat hij het ergst vindt, is dat Paltrow niet stopte om Sanderson te helpen. Hij meent dat de Hollywood-ster na de botsing "opstond, zich omdraaide en weer verder skiede".

Volgens Sanderson kwam de skileraar van Paltrow wel naar hem toe. Maar in plaats van hem te helpen, zou de man Sanderson ervan hebben beschuldigd dat hij de botsing veroorzaakte. Bovendien beweert Sanderson dat de skileraar geen hulpdiensten inschakelde, iets wat hij gezien zijn beroep wel verplicht is.

In 2019 besloot Sanderson de zaak voor de rechter te brengen. Hij kan als gevolg van blijvende hersenschade niet meer werken en is hierdoor geld misgelopen, stelt Sanderson. Bovendien is zijn kwaliteit van leven enorm achteruitgegaan. Daarom eist hij ruim 3 miljoen dollar (2,7 miljoen euro) schadevergoeding van Paltrow.

Gwyneth Paltrow is groot skiliefhebber en bevindt zich regelmatig op de piste. Op de foto is de actrice in Aspen (2019). Foto: BrunoPress

De actrice beweert juist dat Sanderson liegt. "Mevrouw Paltrow herinnert zich nog goed wat er precies is gebeurd", zegt haar advocatenteam. "Ze genoot van een skivakantie met familie in Utah, toen meneer Sanderson van een helling kwam geskied en tegen haar rug aan botste. Mevrouw Paltrow was boos en zei dat ook tegen hem. Meneer Sanderson bood daarop zijn excuses aan. Ze was behoorlijk van slag en besloot de rest van de dag niet meer te skiën."

Volgens Paltrow zei Sanderson dat hij blind is aan zijn rechteroog en dat hij ook met zijn linkeroog slecht ziet. Dat zou de botsing hebben veroorzaakt. De actrice zegt ook dat ze in tegenstelling tot wat Sanderson beweert niet wild skiede. Ze beweert dat ze zich juist langzaam over de piste bewoog, om achter haar kinderen Apple en Moses te blijven.