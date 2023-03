Ed Sheeran stopte met drugs na overlijden beste vriend: 'Raak het nooit meer aan'

Ed Sheeran heeft lang gekampt met overmatig alcohol- en drugsgebruik, vertelt hij in gesprek met Rolling Stone . Met alcohol was de 32-jarige zanger al een tijd gestopt. Drugs besloot hij niet meer aan te raken toen zijn beste vriend Jamal Edwards begin 2022 overleed aan de gevolgen van een cocaïneverslaving.

Toch verloor Sheeran zich niet in verdovende middelen. "Ik nam mezelf voor nooit meer drugs aan te raken. Want daardoor ging Jamal dood. Het zou niet respectvol zijn naar hem toe als ik die kan ook zou opgaan."

De Britse artiest vertelt dat hij vanaf zijn 24e, een paar jaar na zijn doorbraak, regelmatig drugs gebruikte. "Ik dronk toen al veel. Maar ik zag dat veel van mijn vrienden drugs gebruikten en dacht: hoe erg kan het dan zijn? Dan wordt het ineens een gewoonte die je eerst eens per week hebt, daarna één keer per dag - en later nog vaker."

Met alcohol stopte hij vlak voor de geboorte van zijn dochter Lyra in 2020. "Mijn vrouw Cherry zei: 'Wil je echt dat iemand anders me straks naar het ziekenhuis brengt?' Want ik dronk heel veel. En toen drong het tot me door: nee, dat wilde ik niet. Ik zou mijn kind nooit dronken willen vasthouden."