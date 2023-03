Man die André van Duin chanteerde aangehouden, komiek is opgelucht

De politie heeft onlangs een man aangehouden voor het chanteren van André van Duin. De man heeft bekend en zijn excuses aangeboden. Daarmee is de zaak afgerond, laten de advocaten van Van Duin dinsdag weten.

In februari deed Van Duin aangifte van afdreiging (de juridische term voor chantage). Aanleiding daarvoor was dat de komiek vals werd beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een groot geldbedrag. Het is niet bekend waarvan Van Duin werd beschuldigd.

Van Duin is "opgelucht" dat de zaak tot een einde is gekomen. "In deze tijd kan iedereen op sociale media van alles over iedereen roepen en beweren. Een valse beschuldiging of een verzinsel kan hierdoor in korte tijd veel aandacht krijgen", zegt de presentator.