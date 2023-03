Alexander Skarsgard is voor het eerst vader geworden

Delen via E-mail

Alexander Skarsgard is vader geworden. De 46-jarige acteur bevestigde de geboorte van zijn eerste kind in gesprek met Entertainment Tonight

Skarsgard bevestigde het nieuws, nadat de interviewer hem had gefeliciteerd met de geboorte van zijn baby. Hij bedankte haar en liet vervolgens een knuffeltje zien. "Dit heb ik op de rode loper gekregen", vertelde hij glimlachend.

De Zweed heeft geen details over de baby onthuld. Wel werd de acteur, bekend van series als Big Little Lies, True Blood en Succession, in november vorig jaar gezien met de Zweedse actrice Tuva Novotny en hun kind.