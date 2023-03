Rupert Murdoch (92) gaat voor de vijfde keer trouwen

Delen via E-mail

Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft zich verloofd met zijn vriendin Ann Lesley Smith (66), die hij in september leerde kennen. "Ik was bang om verliefd te worden. Ik wist dat dit de laatste keer zou zijn."

Murdoch was naar eigen zeggen erg nerveus toen hij de 66-jarige Smith ten huwelijk vroeg. Dat vertelde de 92-jarige mediamagnaat maandag aan de New York Post.

Murdoch gaf al vier keer eerder het jawoord. Zijn recentste scheiding is nog vers. Tot medio 2022 was hij zes jaar getrouwd met model Jerry Hall. Eerder had de mediamagnaat huwelijken met Wendi Deng (1999-2013), Anna Maria Torv (1997-1999) en Patricia Booker (1956-1967).