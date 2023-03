Floor Jansen is in verwachting van tweede kindje

De zangeres van Nightwish plaatste op Twitter een foto met haar echtgenoot Hannes van Dahl, hun dochter Freja houdt een foto van de echo vast. "Het leven is mooi", schreef ze erbij.

"We zullen straks niet meer met zijn drietjes zijn maar met vier", schreef Jansen verder. "Freja zal een grote zus worden! We zijn ontzettend blij om dit nieuws met jullie te mogen delen."

Jansen en Van Dahl werden in 2017 voor het eerst ouders. Het gezin woont samen in Zweden. Van Dahl is daar drummer bij de metalband Sabaton.

De Nightwish-zangeres werd vorig jaar nog behandeld voor borstkanker. In oktober werd ze geopeerd en inmiddels is ze kankervrij. "Ik krijg mijn energie terug", liet ze in november weten.

Jansen deed in 2019 mee met het tv-programma Beste Zangers en timmert sindsdien naast haar Nightwish-carrière ook solo aan de weg. Zo speelde ze op Pinkpop en trad ze in 2021 ook op in AFAS Live.

