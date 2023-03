Waarom de veelbesproken stylist van Zendaya abrupt stopt: 'Klaar met leugens'

De modewereld schrikt zich rot als Law Roach, de veelbesproken stylist van de sterren, een week geleden zijn pensioen aankondigt. Hij is klaar met "de politieke spelletjes en leugens van de mode-industrie", schrijft hij bij zijn afscheid. Wat is er aan de hand met de stylist van onder anderen Zendaya en Lizzo?

"De maat is vol. Als de industrie alleen maar om kleding ging, had ik dit werk voor altijd gedaan. Maar dat is niet zo", schrijft Roach in het inmiddels verwijderde bericht. "De politieke spelletjes, de leugens en de onware verhalen hebben me te pakken gekregen. Jullie winnen, ik stop."

Een dag later ontstaat er verwarring: Roach kondigt zijn vertrek aan, maar maakt nog geen 24 uur later zijn opwachting als model bij een show van het merk BOSS. "Ik stop met het stylingdeel; het dienen van andere mensen. Ik werk en leef in een bubbel waar mijn cliënten mijn prioriteit zijn, meer dan mijn eigen gezondheid en geluk", legt hij uit aan Vogue.

Het besluit te stoppen komt ook voor hem vrij abrupt, al benadrukt hij dat het een weloverwogen beslissing is. "Ik zat in de auto en besloot: 'Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen in mijn carrière, ik heb alle prijzen en oorkondes ontvangen, ik heb levens van mensen veranderd. Het is genoeg zo'."

'Ik wil niet meer lijden'

In een interview met The Cut vertelt hij al lange tijd ongelukkig te zijn in zijn werk. "Ik wil niet meer lijden. Ik wil niet ongelukkig zijn. Ik wil beroemdheden en hun teams niet op hun wenken bedienen."

De druppel is een conflict met een klant in de voorbereiding op de Oscars. Na het conflict zouden er leugens zijn verspreid, stelt Roach. Meer details geeft hij niet.

Een conflict met Dior in 2021 is een andere reden dat de stylist er klaar mee is. "We werkten samen aan een paar jurken voor Anya (Taylor-Joy, red.), maar toen de looks uitkwamen kreeg ik de waardering niet." Roach plaatst zijn verhaal op Instagram en krijgt veel steun van andere stylisten. "Dior had bij hen hetzelfde gedaan."

Law Roach op een modeshow van Versace. Foto: Getty Images

Conflict met Priyanka Chopra

Roach heeft sterren gekleed als Céline Dion, Anne Hathaway, Anya Taylor-Joy, Ariana Grande en Bebe Rexha, maar is vooral bekend van zijn langdurige samenwerking met Zendaya. Hoewel hij een grote naam is in de modeindustrie en geprezen wordt voor zijn creativiteit, lijkt hij niet bij iedereen geliefd. Zo maakt hij Priyanka Chopra, de vrouw van Nick Jonas, aan het huilen door een opmerking over haar lichaam.

Chopra krijgt te horen dat ze niet "sample sized" is (de maten waarvan in de modewereld uitgegaan wordt om kleding te proberen op modellen). "Ik was heel gekwetst en huilde bij mijn man en team uit. Ik voelde me slecht dat ik geen sample size heb, terwijl de meeste vrouwen dat niet hebben."

De actrice noemt Roach niet, maar online gaan de geruchten direct dat het om hem gaat. De stylist vindt het pijnlijk en stelt dat het gesprek anders is gegaan dan fans beweren. Hij kleedt al zijn hele carrière beroemdheden die geen sample size hebben. "Ik was bijvoorbeeld een van de eerste stylisten van Lizzo."

Priyanka Chopra op het South by Southwest Film Festival. Foto: Getty Images

Ophef over Zendaya

Ook de werkrelatie met Zendaya zorgt voor roddels op sociale media. Als de actrice op de eerste rij zit bij een modeshow van Louis Vuitton, terwijl ze haar stylist naar de rij achter haar verwijst, is de modewereld te klein. In commentaren op Instagram en TikTok noemen mensen het een belediging voor een stylist als Roach.

Daar blijkt niets van waar, vertelt Roach zelf. "Normaal gesproken zit ik naast haar. Het was geen probleem dat daar dit keer geen plek was, maar niemand kon mij vertellen welke stoel wél voor mij bedoeld was."

De beelden zijn totaal uit hun verband gerukt en Roach blijft gewoon samenwerken met Zendaya. De deur naar het stylen van beroemdheden is ook niet helemaal gesloten. "Niemand weet hoe de toekomst zal lopen, maar voor nu stop ik zeker."

