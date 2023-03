Jane the Virgin-actrice Gina Rodriguez is voor het eerst moeder geworden

Jane the Virgin-actrice Gina Rodriguez en haar vriend Joe LoCicero hebben onlangs een zoon gekregen. Hoe hun baby heet, heeft het stel nog niet bekendgemaakt.

Hun woordvoerder laat aan het Amerikaanse televisieprogramma Today weten dat hun zoon is geboren. Het gerucht dat de actrice is bevallen ging al eerder, toen paparazzi haar met een baby op de foto zetten.

De 38-jarige Rodriguez en 36-jarige LoCicero leerden elkaar ruim zes jaar geleden kennen op de set van Jane the Virgin. De acteur speelde een stripper in de serie. Ze trouwden in 2019.

Rodriguez brak wereldwijd door met haar hoofdrol in de serie. Ze speelt een maagd die per ongeluk zwanger is geraakt door een medische fout van haar gynaecoloog.