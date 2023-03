Slepende zaak tussen Rachel Hazes en voormalige beste vriendin nog niet voorbij

De slepende rechtszaak tussen Rachel Hazes en haar voormalige vriendin Marieke van Beek is voorlopig nog niet voorbij. Van Beek huurt sinds 2017 een appartement van Hazes in Vinkeveen. Hazes wil de huurovereenkomst beëindigen, maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan nog niet bepalen of die moet worden ontbonden.

Hazes heeft de huurovereenkomst tweemaal schriftelijk opgezegd, maar het hof vindt de opzeggingen niet rechtsgeldig. Ook heeft Hazes gevraagd de huurovereenkomst te ontbinden. Er is volgens haar sprake van een huurachterstand van ruim vijftien maanden.

Van Beek zegt dat zij over de eerste drie van vijftien maanden de huur "in natura" heeft betaald. Ook zou ze met Hazes hebben afgesproken dat ze de rest van de huur verrekent met een bedrag van 9.000 euro. Dat bedrag zou Van Beek aan Hazes hebben geleend.

Het hof wil dat Van Beek aantoont dat de twee hebben afgesproken de geleende 9.000 euro te verrekenen met de huur. Van Beek moet op 4 april dit jaar laten weten of en welke getuigen zij daarvoor wil laten horen.

Vervolgens stelt het hof een datum voor een getuigenverhoor vast. Daarna zal een mondelinge behandeling plaatsvinden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Op 15 februari stonden Hazes en Van Beek al tegenover elkaar in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het hof gaf hen toen tot 7 maart de kans om er samen uit te komen.

Niet de enige rechtszaak tussen Hazes en Van Beek

Het is niet de eerste keer dat Hazes Van Beek voor de rechter heeft gesleept. Eerder gebeurde dat omdat Van Beek in een zakelijk geschil had onthuld dat de weduwe van volkszanger André Hazes in 2017 een poging tot zelfdoding had gedaan. De rechter stelde Hazes toen in het gelijk.

Ook is Van Beek momenteel in een andere rechtszaak verwikkeld samen met Roxeanne Hazes en Rob Israël, oud-zakenpartner van Rachel. Rachel Hazes wil hen horen over een volmacht die zij heeft verstrekt toen ze in 2016 een inzinking kreeg.

Volgens advocaat Royce de Vries, die Rachel in deze zaak bijstaat, heeft het drietal "misbruik gemaakt" van die volmacht. Ze hebben zich "verrijkt", zei hij in april vorig jaar.