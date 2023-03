Zanger en stylist Roy Donders is voor het eerst vader geworden

Roy Donders en zijn vriendin Michelle zijn voor het eerst ouders geworden, meldt de realityster op Instagram. Het koppel heeft een dochter gekregen.

In 2022 werd bekend dat Donders een vriendin heeft. Over die aankondiging heerste veel verbazing, omdat Donders voorheen alleen relaties had met mannen. In oktober 2022 werd bekend dat de vriendin van Donders in verwachting was van hun dochter.