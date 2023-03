Er is een wereldwijd tekort aan het diabetesmedicijn Ozempic, waarschuwt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vrijdag. Dat tekort is (hoogstwaarschijnlijk) veroorzaakt door Hollywood, waar veel sterren inmiddels zweren bij dit middel. Ozempic is namelijk ook effectief als afslankmiddel.

"Wat ziet iedereen er goed uit. Als ik deze zaal zo zie, vraag ik me af: moet ik Ozempic ook niet eens proberen?", grapt presentator Jimmy Kimmel tijdens zijn openingsspeech bij de Oscars. In het publiek wordt er gegniffeld, maar de kans is groot dat er acteurs en actrices in de zaal zitten die het diabetesmiddel weleens gebruiken.

Ozempic is populair in Hollywood. Maar bijna niemand - op Elon Musk na - komt ervoor uit dat hij of zij het gebruikt, want het is vrij omstreden. Het middel is alleen bedoeld voor diabetespatiënten, die met de injectie hun suikerspiegel stabiel kunnen houden.

Kim Kardashian schijnt zichzelf regelmatig te injecteren met het middel, hoewel dit puur geruchten zijn. Maar het wakkerde wel een trend aan op TikTok. Influencers prijzen Ozempic aan als afvaltechniek onder de hashtag #ozempicjourney.

In een interview met Vogue vertelde Kardashian dat ze zo'n 8 kilo was afgevallen om in de befaamde Marilyn Monroe-jurk te passen die ze droeg naar het Met Gala. "Ik ontweek koolhydraten en suiker drie weken lang", zei de realityster.

Maar dat je daarmee binnen een maand 8 kilo verliest, lijkt sterk. Ozempic kan dat wel bewerkstelligen. Het bevordert de verzadiging van voedsel, waardoor je dus nauwelijks trek hebt.

Over Kim Kardashian gaan geruchten dat ze afviel met behulp van Ozempic om in de jurk van Marilyn Monroe te passen. Foto: ANP

Vast ritueel bij de sterren

Bronnen binnen Hollywood melden aan Variety dat Ozempic een van de meeste bediscussieerde onderwerpen is op de app Signal. Dat is een beveiligde berichtenservice die veel prominente personen, zoals beroemdheden, gebruiken.

Ook visagisten en stylisten signaleren de trend: ze laten doorschemeren dat een shotje Ozempic voor veel sterren inmiddels een vast ritueel is geworden. Het middel kopen ze dus zonder recept, want verzekeraars vergoeden het alleen voor mensen met suikerziekte.

Het is niet 100 procent zeker dat het tekort samenhangt met het gebruik van Ozempic om af te vallen. Wel is zeker dat het medicijn ineens veel vaker wordt verkocht zonder dat de verzekeraar het vergoedt. En dan is het waarschijnlijk niet bedoeld voor een diabetespatiënt.

Het gebruik is bovendien niet zonder gevaar. Als je geen diabetes hebt, kun je behoorlijk last krijgen van je darmen. Maar belangrijker nog: mensen die écht ziek zijn, kunnen mogelijk geen Ozempic krijgen omdat de voorraad op veel plekken op is.

Actrice Jameela Jamil merkt dat Hollywood volop gebruikmaakt van Ozempic. Foto: ANP

'Voor zover ik weet gebruikt iedereen het'

Een van de beroemdheden die eerlijk toegeeft een 'zwartehandelvoorraad' Ozempic te hebben gehad, is comédienne Chelsea Handler. "Mijn cosmetisch arts geeft het aan iedereen. Ook aan mij, ik wist niet eens wat het was", vertelt ze in een podcast. "Ze zei alleen: 'Als je een paar pondjes wil afvallen, dan is dit goed spul.'"

Toen de comédienne ontdekte dat ze zichzelf een diabetesmedicijn toediende, stopte ze naar eigen zeggen meteen. "Maar voor zover ik weet gebruikt iedereen in Hollywood het nu. Dit kan niet goed aflopen."

Actrice Jameela Jamil (The Good Place), die zich regelmatig uitspreekt over bodypositivity, ziet het gebruik om zich heen extreme vormen aannemen. "Heel veel mensen zitten aan de afvalinjecties", schreef Jamil afgelopen week op Instagram.