André en Monique tóch weer samen? Hun geknipper door de jaren heen

André Hazes (29) verklaarde afgelopen zondag opnieuw openbaar de liefde aan Monique Westenberg (45). Het is het zoveelste hoofdstuk in hun knipperlichtrelatie. Hoe ontmoette het stel elkaar ook alweer, en welke andere hoogte- en dieptepunten kent hun relatie tot zover?

Hazes is pas twintig jaar wanneer hij Westenberg in 2014 leert kennen via Facebook. Hij stuurt haar een berichtje, met daarin de vraag of ze met hem uit eten wil. Tegen AD zegt Hazes daarover: "Aangezien ik zestien jaar jonger ben, antwoordde Monique: 'Wil jij dan een kindermenu?'' Na vier maanden woonden we al samen."

In oktober 2016 kan hun geluk niet op wanneer hun zoon Andreas Martinus Hazes (roepnaam André) geboren wordt. "Alle clichés zijn waar, we zijn dolgelukkig, zijn ontzettend trots en kunnen ons nu al geen leven meer voorstellen zonder ons kleine wonder", laat het stel weten aan NU.nl.

Hazes en Westenberg in 2015. Foto: ANP

Relatiepauze jaar na geboorte zoon

Anderhalf jaar later nemen ze een relatiepauze, omdat het "niet zo lekker gaat" tussen de twee. Het drukke werkleven van Hazes is de boosdoener, zo legt hij uit in Shownieuws. "Ik denk dat er gewoon te veel is gebeurd. We hebben zo veel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk."

Deze break duurt niet lang - een maand later pakken ze na een vakantie samen "de draad weer langzaam op". Hazes neemt die zomer op doktersadvies wat rust. De zanger leert zichzelf tijdens deze periode beter kennen. "Wat wilde ik nu echt in dit leven? Alleen maar werken of oud en gelukkig met Monique worden? Al snel wist ik dat dat het laatste zou zijn", vertelt hij aan Story.

Relatie met Bridget Maasland

Toch kondigt het stel in november 2019 een breuk aan, en dit keer lijkt het definitief. Westenberg laat weten dat Hazes gevoelens heeft voor een ander. Al snel blijkt dat deze 'andere vrouw' Bridget Maasland is. Die relatie wordt al gauw serieuzer. De twee maken meerdere romantische reisjes en Hazes noemt Maasland zelfs zijn "soulmate".

Hun relatie houdt niet lang stand: na amper drie maanden laten Maasland en Hazes weten dat het over is. "Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten", bevestigen de twee.

De zanger samen met Maasland. Foto: Instagram/Bridget Maasland

Hazes verlooft zich met Westenberg

Hazes is niet lang alleen: diezelfde maand kondigt de zanger aan weer terug te zijn bij Westenberg. Dat wordt op 12 december 2020 bezegeld met een huwelijksaanzoek, waar Westenberg ja op zegt. Maar tot een huwelijk komt het niet: nog geen drie maanden later verbreekt Hazes de verloving.

Westenberg heeft enorm veel last van de aandacht die dat oplevert. "De ochtend nadat onze breuk bekend werd, moest ik het schoolplein op met onze zoon. Ik voelde me bekeken, eenzaam in mijn verdriet", vertelt ze in LINDA.

3:30 Afspelen knop Zo vroeg André Hazes Monique Westenberg ten huwelijk

Hoofdstuk Sarah van Soelen

In 2021 verschijnt er een nieuwe vrouw in het leven van de artiest, Sarah van Soelen. De zanger wordt door haar familie opgevangen na de breuk met Westenberg. Hij benadrukt dat hij op dat moment geen relatie heeft met haar, maar dat ze slechts vrienden zijn. "Maar ik sluit niets uit. Als het dan toch gebeurt, ben ik later niet die leugenaar." Nog geen maand later bevestigt hij de relatie.

Ook deze relatie houdt niet lang stand. Eind dat jaar maakt het stel bekend een pauze in te lassen, nadat er al langer geruchten zijn dat de relatie voorbij is. Een maand later gaan ze definitief uit elkaar en lijkt het erop dat Hazes alweer een nieuwe partner heeft: Anne Rose, die voor zijn moeder Rachel werkt. Hazes bevestigt deze relatie zelf niet.

In september 2022 zijn er geruchten dat Hazes weer terug is bij Westenberg, als ze samen op reis worden gezien. Niks van waar, zegt de onderneemster. "We zijn met z'n drieën naar Amerika en Thailand geweest. We zijn niet samen en er komt geen huwelijk, hoe vaak juicekanalen dat ook beweren."

Hazes en Van Soelen. Foto: BrunoPress

'Een vorm die voor ons goed werkt'

Maar toch is de liefde tussen de twee weer opgebloeid. Zondag verschijnt de liefdesbetuiging van de zanger op zijn Instagrampagina. "Jij hebt mij altijd meer liefde gegeven dan ik verdiende. Je was er in goede, en hebt mij nooit laten vallen in slechte tijden. Je hebt altijd gezien dat er nog goed in mij zat terwijl ik daar zelf aan twijfelde."

Hazes sluit af met liefdevolle woorden waaruit kan worden opgemaakt dat de twee weer bij elkaar zijn. "Mijn hart ligt voor altijd bij jou. En ik zal nog langer van je houden."

Westenberg gaf afgelopen vrijdag al aan "fucking trots" te zijn op Hazes. Dit weekend maakte hij tijdens de concertreeks Holland zingt Hazes zijn comeback op het podium nadat hij kampte met een burn-out en drugsverslaving. Volgens haar is de zanger weer "helder in het koppie" en is zijn stem "beter dan ooit".

Maar klopt het nou, dat Hazes en Westenberg weer dolverliefd zijn? Deze brandende vraag stelt Frank Dane van op Radio 538 aan de zanger. "Dat wordt er heel erg van gemaakt", antwoordt de zanger. "Het klinkt misschien heel raar, maar wij hebben een vorm gevonden die voor ons goed werkt. De manier waarop we het doen, werkt gewoon heel goed." De twee lijken elkaar dus zeker weer gevonden te hebben, of dat nou in de vorm is van een 'officiële relatie', of niet.