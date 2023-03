Affleck over 'ruzie' met Lopez tijdens Grammy's: 'Is iets tussen echtgenoten'

Na de uitreiking van de Grammy's begin februari gingen er online veel foto's en video's rond van Ben Affleck, die zijn echtgenote Jennifer Lopez naar het muziekevenement vergezelde. Op de beelden leken de twee een klein akkefietje te hebben, maar volgens Affleck was er weinig aan de hand.

Op het bewuste moment dat viral ging, zoomde de camera in op het stel. Affleck fluistert iets in Lopez' oor, waarop de zangeres geïrriteerd kijkt.

"Ik zag dat Trevor Noah (die de Grammy's presenteerde, red.) naar ons toekwam en ik dacht: o, God", zegt de acteur. "Ik wist toen niet dat de camera's ons al in beeld hadden. Dus ik fluisterde in Jennifers oor: 'Zodra ze beginnen te draaien, schuif ik opzij zodat jij met Trevor in beeld kan komen. Waarop zij zegt: 'Jij gaat er nu mooi niet vandoor.'"

Veel mensen vermoedden na het zien van de beelden dat Affleck, die eerder kampte met alcoholisme, op dat moment dronken was. "Dan vraag je je wel af of het verstandig is geweest om openlijk te delen dat ik verslaafd was", zegt de acteur. "Het bewijst dat er nog steeds een enorm stigma om alcoholisme hangt."