Tom Coronel: 'Vrienden waarschuwen me weleens voor mijn levensstijl'

Tom Coronel haalt graag het maximale uit zijn leven, maar dat roept weleens vragen op bij vrienden en familie. "De klacht thuis is dat overal snelheid in zit", vertelt de coureur woensdag aan Libelle

Coronel vertelt dat hij dertig weekenden per jaar in het buitenland is voor racewedstrijden. Daarnaast haalt hij het voorbeeld aan van een bezoek aan de Miljonairs Fair, tien jaar geleden. Daar werden kaartjes verkocht om de ruimte in te gaan. "Ik kocht zo'n ticket", zegt de coureur. "Maar het bedrijf ging failliet en ik was 50.000 euro lichter."