Lindsay Lohan is in verwachting: 'Zin in dit nieuwe hoofdstuk'

Lindsay Lohan is zwanger, vertelt ze aan TMZ . De 36-jarige actrice en haar even oude echtgenoot Bader Shammas worden voor het eerst ouders.

"We verheugen ons enorm op de komst van ons nieuwe gezinslid", zegt Lohan. "We hebben zin in dit nieuwe hoofdstuk van ons leven."